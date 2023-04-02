ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط

وقال اعلام قيادة قوات الحدود في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة، من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال، حشيشة، ميتادون)".واضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".