وزير الداخلية يصدر توجيهات لقادة الشرطة

وذكر بيان للداخلية ورد لـ السومرية نيوز، أن الشمري "ترأس اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عبر الدائرة التلفزيونية لمناقشة الايجاز الفصلي للوكالة وتوابعها بحضور قادة الشرطة في بغداد والمحافظات وعدد من الضباط".وأكد الوزير، وفق البيان، على "ضرورة ايجاد السبل الكفيلة بمعالجة التحديات، مشيراً إلى أنه لا يوجد عمل يخلو من التحديات ويجب أن يكون قائد الشرطة هو القائد الأعلى ضمن قاطع مسؤوليته ويكون تنسيقه بشكل عالي المستوى مع باقي مفاصل الأجهزة الأمنية، وأن يتحلى بالشجاعة والمهنية عند حدوث الأزمات او أي ظرف طارئ ويعمل أيضاً على محاربة الفساد ومعاقبة المرتشين بحزم وعدم التهاون معهم وتقييم الضباط والمنتسبين ضمن قيادته".وبين، أن "رجل الشرطة عليه إعادة الثقة بنفسه مما يجعله قادراً على أداء الواجبات والهمام المناطة به وان يتحلى بالاستعداد والروح القتالية، فضلاً عن تقييم عمل مراكز الشرطة، كونها الواجهة الحقيقية للبلاد ويجب الاهتمام بها من خلال بناء مراكز جديدة خلال العام الحالي تليق بوزارة الداخلية".وشدد الشمري، على "الاهتمام بالسيطرات الخارجية وجعلها بالمستوى المنشود من جميع النواحي خاصة فيما يتعلق بالتعامل الحسن مع المواطنين والتزامهم بحقوق الإنسان".وعلى صعيد متصل، اشار الوزير إلى أن "عملية فرض القانون تبدأ من شرطي المرور ويجب أن يكون هناك احترام للقانون وتطبيقه، موجهاً مدراء المرور في المحافظات بأن يتم فرض هيبة الدولة من خلال رجل المرور وعدم السماح بالتجاوز عليه".وتخلل مؤتمر الإيجاز، وفق البيان، جملة من المداخلات والمناقشات التي من شأنها الإسهام بشكل أو بآخر في تطوير العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في البلاد.