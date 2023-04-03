بحوزتهم عملة مزورة.. اعتقال متهمين بتعاطي المخدرات في الديوانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق عمل نصب كميناً وتمكن خلاله من إلقاء القبض على متهمين اثنين في قضاء الشامية، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم من سكنة محافظة النجف الأشرف، ناحية القادسية وقد اعترفوا بتعاطي المخدرات".واشارت الى ان "المتهمين ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية مزورة، وتم تصديق أقوالهم قضائيا وإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".