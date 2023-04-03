ضبط كدس كبير للعبوات الناسفة في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة وبعد البحث والتفتيش تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس كبير يحتوي على 128 عبوة ناسفة في وادي الكصر التابع لقضاء عانه".واضافت أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".