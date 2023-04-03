تفكيك شبكة لتجارة المخدرات جنوبي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات الرصافة من تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على (6) متهمين بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي بغداد".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العدال".