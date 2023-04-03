أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، القبض على 12 متهما بنزاع مسلح في بابل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "القت القبض على 12 متهما طرفي مشاجرة بعد نزاع مسلح حدث بينهما في قرية ابو عرايس ضمن ناحية ابي غرق غربي مدينة الحلة".



واضافت، أن "عملية القبض نفذتها قوة سوات ومفارز قسم شرطة البلدة الصوب الكبير، ليتم إيداع المتهمين التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".