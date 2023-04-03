مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شقيقين قرب محطة اسوار بغداد شمالي العاصمة ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر بجروح".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة ان الحادث يعود نتيجة خلافات عشائرية".