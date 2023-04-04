وفد أمني برئاسة يارالله يصل قيادة عمليات نينوى

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن، عبد الامير رشيد يارالله، وقائد القوات البرية، الفريق الركن قاسم المحمدي، وصلا الى قيادة عمليات نينوى".وأضافت، ان "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".