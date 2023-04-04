اعتقال 4 متهمين بتجارة المخدرات والابتزاز الالكتروني في محافظتين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعمليات منفصلة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع اسفرت عن ضبط احدى الصيرفات في بغداد تقوم بتحويل الحوالات الخارجية والداخلية (الدولار) خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي".وأضافت، أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات اللازمة والتنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومفرزة من الجريمة لمنظمة، فيما القت مفارز المديرية الاخرى القبض على 2 من مروجي المواد المخدرة في منطقة كمب الارمن ببغداد".وبينت الخلية: "حيث تم ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود مواد مخدرة مع ادوات تعاطي تم مصادرتها واحالتهما الى التحقيق".وأشار البيان الى، ان "مفارز المديرية تمكنت ايضا، من القبض على احد المتهمين بالابتزاز الالكتروني في منطقة الحرية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (430)، قام بابتزاز احد المواطنين بمبلغ من المال مقابل عدم نشر صور عائلية عائدة الى المواطن، وتم احالة المتهم الى مكتب مكافحة الاجرام اصوليا".ومن جهة اخرى، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة للمديرية ذاتها من الاطاحة بأحد تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة ذي قار من خلال التنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة، الصادرة بحقه مذكرة قضائية (28) مخدرات، وهو احد ابرز اهداف المديرية "، بحسب البيان.واتم البيان: "ضبط بحوزة المتهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة، وجرى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى القضاء".