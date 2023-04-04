العراق يبحث مع الناتو تطوير قواته الأمنية خاصة الداخلية

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى خلال الاتصال، بحث تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وحلف الناتو، واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف، لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب".وأكد الأعرجي لكوفير، "حرص العراق على تطوير العلاقة مع الناتو، بوصفه شريكا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن حكومة محمد السوداني، حريصة على تطوير هذه العلاقة، مبينا أن الفرصة متاحة بوجود الشركاء الدوليين لتطوير قابليات القوات الأمنية، لاسيما قوات وزارة الداخلية".وشدد، على "ضرورة دعم العراق في مجال الأمن السيبراني، لما يشكله من أهمية وحاجة تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم".كما تلقى مستشار الأمن القومي، دعوة من حلف الناتو لزيارة بروكسل، من أجل تعزيز الشراكة وبناء إستراتيجية عمل مع الحلف.من جانبه أشار كوفير، إلى أن الدعم الذي يقدمه حلف الناتو للقوات العراقية هو استشاري وتدريبي، وليس قتاليا، مؤكدا استمرار بعثة الحلف في العراق بدعم القوات العراقية وتلبية متطلباتها من ناحية الاستشارة والتدريب.