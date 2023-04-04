واسط.. القبض على 48 متسللاً من الجنسيات الاجنبية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قسم شرطة بدرة وبالاشتراك مع الفوج الثاني شرطة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (ثمانية واربعون) متسللاً يحملون الجنسية الاجنبية".واضافت انه "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".