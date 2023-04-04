القبض على 10 تجار ومروجين للمواد المخدرة في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري و مدير عام مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة و إشراف رئيس اللجنة ألامنية العليا محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي، تمكنت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة مدير شؤون مخدرات كربلاء من القبض على (10) تجار ومروجين للمواد المخدرة في مناطق مختلفة من المحافظة".واضافت، أن " تم تقديمهم إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل وفق القانون لما اقترفت أيديهم من جرم بحق المحافظة المقدسة و أهاليها".