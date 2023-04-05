"شديدو الخطورة".. اعتقال 6 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في المثنى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد يوم واحد من مباشرته بالمنصب, مدير مديرية شؤون مخدرات المثنى ينفذ بالتنسيق مع فريق عمل مختص من المقر العام قرارات قضائية بوتيرة متسارعة بناءً على معلومات دقيقة".وأضافت، أن "هذه القرارات اسفرت عن القاء القبض على 6 تجار مخدرات شديدي الخطورة في ملف شؤون المخدرات وتم ايداعهم التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات وفق احكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".