بعملة "بيلاروسية".. اعتقال متهمين اثنين بالنصب والاحتيال في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال بمبالغ مالية على المواطنين من خلال بيعهم عملة أجنبية (بيلاروسية) لا قيمة لها في بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد تكرار عدة حالات نصب واحتيال مشابهة، حيث تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها تم التوصل الى الجناة والقبض عليهم".واشار البيان الى، أن "المتهمين اعترفوا صراحةً من خلال التحقيق بقيامهما بـ6 عمليات نصب واحتيال مماثلة من خلال بيع هذه العملة الأجنبية التي لا قيمة لها ضمن مناطق حي الجامعة، والغزالية، والطوبجي، وابو دشير ضمن العاصمة بغداد".وأتم البيان: "جرى تدوين أقوالهما وصدقت قضائيا بالاعتراف وتم توقيفهما أصوليا وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات".