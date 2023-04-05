ضبط وكر لتهريب النفط واعتقال اثنين من تجار المخدرات في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "ضبطت وكرا لتهريب المشتقات النفطية في منطقة ام الكبر والغزلان ببغداد، حيث تم العثور داخل الموقع على خزانات كبيرة مختلفة عدد(٨) تحتوي على منتوجات نفطية وروبن سحب عدد ودراجات نارية عدد(٣)، تم عمل محضر ضبط اصوليا لغرض تسليم المواد الى الجهات المختصة".وفي سياق منفصل، "القت مفارز المديرية القبض على احد المتهمين بعمليات السرقة للدور والشقق السكنية بمنطقة الكرادة، تم القبض وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق مع الفرقة الاول شرطة اتحادية، جرى تسليم المتهم الى مكافحة الاجرام أصوليًا".ومن جهة أخرى، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع شؤون المخدرات من القبض على (٢) من تجار المخدرات وبالجرم المشهود بحوزتهما ( ١١٠٠) حبة مخدرة و(٥٦٠)غرام من مادة الكرستال المخدرة".وتابع البيان، "جاء القبض من خلال تواجدهما في منطقة ال حمد بمدينة الديوانية"، مشيرا الى أن "المتهمين تم احالتهما مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص".