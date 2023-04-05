اعتقال أربعة متهمين بتهريب الاثار وتزيف العملة في كربلاء والانبار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الوكالة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود في كربلاء المقدسة بالمتاجرة في الآثار وتزوير العملة"، مشيرا الى انه "تم ضبط قطعتين من الاثار كانوا يرومون بيعها".واضافت انه "تم ايضا القبض على متهمين اخرين في الانبار بحوزتهما مبلغ مالي قدره مليون دينار عراقي مزيف فئة عشرة الاف دينار كانوا يرومون تصريفه في الاسواق"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم".