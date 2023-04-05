العراق يعلن مقتل "والي تركيا" في داعش

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم باستهداف قيادات عصابات داعش الارهابية تَمكّن جهاز المخابرات الوطني العراقي بعملية استخبارية نوعية من قتل الارهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى (يعقوب المهاجر) الذي يُعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".وأشار البيان إلى أن "خالد الجبوري انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الارهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عدداً من المواقع في هيكليته، أهمها (المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى) و (المسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى) وآخرها (والي تركيا)، اذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".