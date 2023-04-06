بأربع محافظات.. الاطاحة بـ6 متهمين وضبط عجلات لتهريب المشتقات النفطية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال القت مفارز الوية شرطة الطاقة الخامس والسادس والثامن القبض على ستة متهمين وضبطت اربع عجلات ووكر لتهريب المشتقات النفطية، كما عثرت على خزانات حديدية وبلاستيكية كبيرة الحجم وخراطيم سحب وتفريغ (روبن) في محافظات واسط وبابل والديوانية والبصرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية".واضافت انه "تم ايداع المتهمين بالتوقيف وحجز المضبوطات تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".