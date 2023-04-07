وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز ضباط جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في محافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة من عصابات داعش الإرهابية والمسؤول عن نقل الارهابيين والبريد الأمني من جزيرة سامراء الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، والاداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش".وأضاف البيان، أن "العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل".