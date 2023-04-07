اعتقال 46 شخصاً حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الفوج الثاني ضمن اللواء العشرون وضمن مهامها لتامين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف تمكنت من إلقاء القبض على (46) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".وأشار البيان الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسللين وإحالتهم على الجهات المختصة".