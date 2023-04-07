إصابة شخصين بعبوة ناسفة في صلاح الدين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رعاة أغنام في جزيرة الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة شخصين".وأشار إلى "نقل المصابين إلى مستشفى تكريت لتلقي العلاج"، مبيناً أن "حالتهم خطرة".وبحسب المصدر، فإن "أغلب القرى والأرياف في صلاح الدين تعاني من انتشار العبوات الناسفة من المخلفات الحربية".