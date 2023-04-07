بضربتين جويتين.. قتل 5 إرهابيين من داعش في ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش؛ بضربتين جويتين في محافظة ديالى.



وذكر بيان للمشتركة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين استهدفت مضافات وكهوف تنظيم داعش في محافظة ديالى - قاطع نارين".



وأشار البيان إلى "مقتل خمسة إرهابيين خلال الضربتين".

