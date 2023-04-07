بحوزتهم 1500 حبة مخدرة.. القبض على مروجين في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مكافحة الاجرام في البصرة من القاء القبض على متهمين من مروجي المواد المخدرة وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ(١٥٠٠ ) حبة مخدرة".واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".