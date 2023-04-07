أمن مطار السليمانية يكشف تفاصيل ما حدث عصر اليوم

كشفت مديرية أمن مطار السليمانية، الجمعة، تفاصيل ما حدث قرب المطار عصر اليوم، مؤكدة وقوع انفجار قرب السور.



وقالت المديرية في بيان، "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني بالمطار وصلت على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".

وأضاف البيان "تحقق قواتنا حاليا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل"، مؤكداً أنه "لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الجمعة، باندلاع حريق قرب مطار السليمانية الدولي.