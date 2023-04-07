كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن نجاة قائد "قوات سوريا الديمقراطية" من محاولة اغتيال في العراق.

وقال المرصد في بيان، إن "قائد قوات سوريا الديمقراطية نجا من محاولة اغتيال إثر محاولة استهدافه من طائرة مسيّرة شمالي العراق". ورجح المرصد أن تكون "الطائرة تركية".