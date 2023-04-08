وحصلت السومرية نيوز على المقطع المصور الذي يوثق عملية اعتقال أحد أخطر المهربين في محافظة ديالى.

وفي آذار الماضي أعلن جهاز الأمن الوطني القاء القبض على أحد المهربين في محافظة ديالى.



وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز؛ أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بملاحقة المجرمين وبسط النفوذ الأمني في محافظة ديالى، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني واحدة من العمليات النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المهربين في محافظة ديالى المعروف بإسم (حمودي حمد) والمتهم بإدارة شبكة إجرامية تقوم بتهريب الأدوية منتهية الصلاحية والأموال والمشتقات النفطية، فضلاً عن قضايا تخريب تمس الاقتصاد الوطني وتهدد السلم المجتمعي".



واضاف البيان؛ ان "ذلك جرى بعد أن تم إستحصال الموافقات القضائية وفقاً للمادة (39) والتنسيق بين مفارز الجهاز في محافظتي بغداد وديالى ومتابعة تحركات المتهم بين المحافظتين ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى إعتقاله في بغداد وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القانونية لينال جزاءه العادل".