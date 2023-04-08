معدة للتهريب.. الاطاحة بمسافر بحوزته 35 بطاقة مصرفية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك طريبيل التابعة لمديرية كمرك المنطقة الثانية، ضبطت مسافر بحوزته (35) بطاقة مصرفية نوع (فيزا كارد وماستر كارد) معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".