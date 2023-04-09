مشاجرات ونيران.. إصابة أربعة اشخاص بحادثين منفصلين في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها شخصين احدهم يعتبر من وجهاء مدينة الكاظمية مااسفر عن اصابتهم بجروح مختلفة".وأضاف، أن "المسلحين لاذو بالفرار، ولم يتم معرفة أسباب الحادث".ومن جانب أخر، أكد المصدر، أن "شخصين آخرين احدهم منتسب في حماية المنشات والثاني موظف في وزارة الكهرباء اصيبوا؛ نتيجة مشاجرة نشبت بالقرب من مستشفى الشيخ زايد نتيجة خلافات عشائرية قديمة".