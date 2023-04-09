اعتقال 14 مطلوبا للقضاء في صلاح الدين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها في محافظة صلاح الدين شرعت بحملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القاء القبض على 14 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".وبينت القيادة أن "الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل اوراقاً ثبوتية، فضلا عن تنفيذ واجبات وكمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المطلوبين والمضبوطات".