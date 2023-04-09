الاطاحة بتاجر مخدرات في ديالى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "للقضاء على آفة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة ومطاردة المطلوبين للقضاء، نفذت قطعات فرقة الرد السريع المتمثلة باللواء الثالث الفوج الثاني في وزارة الداخلية بالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات في محافظة ديالى أمر قبض بأحد المتهمين وفق احكام المادة (28) مخدرات في ناحية أبي صيدا".واشارت الى انه "تم تسليم المتهم الى جهة الطلب لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".