اعتقال ستة متهمين وضبط أسلحة ثقيلة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكن من خلال عمليات البحث والتفتيش من القاء القبض على ستة متهمين وضبط هاون 60 ملم مع 6 قنابر ودراجة نارية في قضاء المجر".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".