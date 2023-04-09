الاطاحة بمتهمين وضبط كيلو غرام من مادة الكرستال في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة توصلنا اليها والمتضمنة بوجود مجرم خطير يتاجر بالمواد المخدرة، شكل فريق عمل وبعد التأكد من المعلومات تم تنفيذ واجب نوعي والقاء القبض على متهم بحوزته 1 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة بغداد وضبطت اصوليا".وأضافت، أن "مفارزنا وبعملية اخرى، تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 28 مخدرات في محافظة ديالى".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا".