اندلاع اشتباكات بين قوة أمنية ومطلوبين في ميسان

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع اشتباكات بين قوة أمنية ومتهمين مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية اشتبكت مع مطلوبين في منطقة الخمسة بمحافظة ميسان".



وأضاف، أن "الاشتباكات أدت الى إصابة منتسبين أثنين بجروح طفيفة".











