محاولاً سرقة حقيبتها.. اعتقال متهم بالاعتداء على امرأة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي اعتدى على سيدة محاولا سرقة حقيبتها، فجر هذا اليوم".وأضافت، "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".