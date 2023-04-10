تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها والإطاحة بـ7 مطلوبين في ثلاث محافظات

السومرية نيوز – امن



أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تحرير مُختطفة و القبض على خاطفين و7 مطلوبين بتهم مختلفة في محافظات بغداد والديوانية وميسان.





وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين وهما متهمين اثنين في منطقة سبع البور ببغداد".

وأضافت، أن "العملية تمت من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الخامس وتحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وجرى تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما".



وتابعت الخلية: "من خلال متابعة ميدانية دقيقة لملف المطلوبين للقضاء استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان التابعة الى المديرية ذاتها وبالتعاون مع فوج طوارئ ميسان الرابع من القبض على 6 مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (1/4) ارهاب ومواد قانونية اخرى مختلفة، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق مختلفة بقضاء العمارة اذ تم احالتهم الى الجهات القضائية".



وفي سياق متصل، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتنسيق مع شؤون المخدرات القت القبض على احد مروجي وتجار المواد المخدرة في مدينة الديوانية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات، مشيرة الى ان "المتهم ضبط بحوزته مواد مخدرة وادوات تعاطي تم مصادرتها واحاله المتهم الى الجهات المعنية"، بحسب البيان.