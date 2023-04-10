ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الجهود الأمنية لقطعات الفرقة الأولى شرطة إتحادية وضمن الجهود المبذولة في تأمين وحماية المناطق وحصر السلاح بيد الدولة، عن تنفيذ عملية أمنية استباقية في منطقة الدوانم/النهروان ببغداد من قبل مفارز اللواء الأول وبإسناد الجهد الاستخباري والأمن الوطني ومكافحة إجرام النهروان أسفرت خلالها ضبط (2 بندقية كلاشنكوف، 4 مخازن عتاد، 8 صندوق عتاد BKC، مخازن عتاد GC مختلف الاحجام عدد 8، حاوية عتاد BKC كاملة، عتاد BKC شريط 600 اطلاقة، 1440 اطلاقة شريط عتاد BKC)".وأشارت الى ان "الأسلحة والاعتدة تم ضبطها جميعا والتعامل معها اصولياً".