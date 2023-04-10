إزالة تجاوزات واعتقال مخمورين يعترضون المارة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/4/4 ولغاية 2023/4/9 تمثلت بـ :ـ1. واجبات مراكز الشرطة 20612. القبض على مطلقي العيارات النارية 223. احالة متهمين الى المحاكم 1524. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 215. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 66. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 6467. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 9308 .مضاهات طبعات الاصابع 719 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 48010. عدد طالبي النجدة 66711 .فض مشاجرات 49612 .ضبط عجلات مطلوبة 6313 .تبرع بالدم 814 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 115 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 9916 .طبع لوحات السيارات 421417 .اصدار اجازات السوق 2322318. اصدار سنوية السيارات 22549