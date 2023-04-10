مطار كركوك.. القبض على مسافر بحوزته 20 بطاقة مصرفية معدة للتهريب

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها في مركز شرطة كمرك مطار كركوك التابعة لمديرية كمرك المنطقة السادسة ضبطت مسافر بحوزته (20) بطاقة مصرفية نوع (فيزا كارد وماستر كارد) معدة للتهريب".وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".