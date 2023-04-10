غلق عيادتين طبيتين وضبط أكثر من 3 أطنانٍ من الأدوية المهربة في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية في محافظة صلاح الدين، من ضبط عجلتين محملتين بالأدوية المهربة تحتوي الأولى على (3) أطنان، بينما إحتوت الثانية على كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة، كما وتم القبض على سائقي العجلتين".وفي ديالى، أشار البيان الى ان "مفارز الجهاز أغلقت عيادتين طبيتين ومختبراً صحياً وألقت القبض على أصحابها لعدم حصولهم على إجازة ممارسة المهنة من قبل الجهات الصحية وهو ما يشكل خطراً على صحة وحياة المواطنين".وأضاف الجهاز ان "المتهمين جميعاً تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".