العراق والسودان يوقعان مذكرة تفاهم أمني

وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره السوداني عنان حامد في بغداد مذكرة تفاهم أمني متضمنة بنود عدة.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني".

وشملت هذه البنود بحسب البيان "مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية".