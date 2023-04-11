طعنه بالسكين.. اعتقال متهم بجريمة قتل شاب في صلاح الدين

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على مرتكب جريمة قتل أحد الشباب في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على مرتكب جريمة قتل أحد الشباب في مدينة سامراء بعد طعنه بسكين".



وكان مصدر أمني، قد افاد، أمس الاثنين، بمقتل شاب بمقتبل العمر طعناً بالسكين إثر مشاجرة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.