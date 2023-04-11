ديالى.. تفكيك خلية ارهابية نقلت مواد غذائية لأوكار "داعش"

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة بالتزامن مع استطلاع ميداني اجري أثمر عن التوصل لخلية ارهابية مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية في محافظة ديالى، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال ايصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم".وأضافت: "تم القبض عليهم وبحوزتهم اسلحة ومواد أخرى"، مبينة أن "التحقيقات اكدت انهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات".