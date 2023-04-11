بينها حيازة المخدرات والأسلحة.. اعتقال 13 متهماً بقضايا متنوعة في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة".وأضافت: "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة سبع مسدسات مختلفة الانواع، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".وأتم البيان: "جرى إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".