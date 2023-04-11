الإطاحة بأحد عناصر داعش "الخطرين" في بابل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع اسفرت عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الهاربين والصادرة بحقه مذكره قبض وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت من خلال كمين محكم بعد استدراجه من محافظة بغداد والقبض علية داخل محافظة بابل، تم أتخاذ الاجراءات اللازمة بحقة واحالة الى القضاء".