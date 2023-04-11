وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً يخص الأمن الاجتماعي وأزمة السكن

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الجلسة الثامنة لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".وناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بينها موضوع (الأمن الاجتماعي وأزمة السكن في العراق)، إذ تم التوجيه بإعادة النظر بموضوع البحث وإنضاجه، بما يصب في مصلحة الأمن الوطني العراقي".كما شهدت الجلسة، وفق البيان، "الموافقة على إبرام عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأمني والاستخباري بين الجهات ذات العلاقة في جمهورية العراق مع الجهات النظيرة لها في دولها".