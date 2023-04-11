الأمن يطيح بمتهم قتل أسرة من اقربائه في ديالى

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعمل أمني مهني، ومن خلال متابعة المطلوبين، وبإشراف قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ديالى، من القاء القبض على متهم اقدم على قتل أسرة من أقربائه مكونة من أب وأم وابن في قرية التحويلة بقضاء الخالص بدافع السرقة".وأشار البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد البحث والتحري وإصدار مذكرة قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مبيناً أن "المتهم اعترف بجريمته، وصدقت أقواله قضائياً، لينال جزاءه العادل".