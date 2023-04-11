الإطاحة بمتهم اطلق النار على مفرزة للشرطة في الديوانية

وقال قائد شرطة الديوانية، اللواء الحقوقي عبطان الشبلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حال ورود اخبار الى قيادة الشرطة بتعرض احدى المفارز التابعة إلى مديرية شؤون المخدرات لأطلاق النار، تم تشكيل فرق عمل عال المستوى بأشراف ومتابعة شخصية من قبلنا فضلا عن مدير شرطة الشامية العميد نجاح محمود سلطان وعدد آخر من الضباط والمراتب لمتابعة الموضوع، وبعد التقصي وجمع المعلومات تم القاء القبض على المتهم الذي كان يستقل دراجة نارية بعد الهرب باتجاه الإراضي الزراعية القريبة من مكان الحادث".وأضاف ان "رجال شرطة الديوانية الابطال كانوا ومازالوا رهن الاشارة لحماية امن المحافظة، معربا عن امله بالتعاون المستمر من قبل ابناء المحافظة من اجل ملاحقة الخارجين عن القانون".