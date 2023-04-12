الشمري يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المثنى ويكلف بديله.. ماذا حصل؟

السومرية نيوز - امن



كلف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري كلف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة".



وامر الشمري، بحسب البيان بـ"تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما الى مقر الوزارة".

يذكر ان محافظة المثنى شهدت إطلاق النار بشكل كثيف جداً وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء مراسم تشييع جنازة شخصية معروفة مما أحدث هلعاً في نفوس السكان من دون تدخل قوات الشرطة لإيقاف عملية إطلاق النار.