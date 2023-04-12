الداخلية تصدر آلية منح إجازة حيازة السلاح

السومرية نيوز - أمن





أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، آلية منح إجازة حيازة السلاح.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن آلية إصدار إجازات السلاح جاءت على مرحلتين كالآتي: