الإطاحة بـ30 شخصا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الفوج الاول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكنت من إلقاء القبض على (30) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة ميسان".وأشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".